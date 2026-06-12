SILVER LIFE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SILVER LIFE lud am 11.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SILVER LIFE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,69 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at