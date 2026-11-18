Silver Mountain Resources A hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,540 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at