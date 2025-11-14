Silver Oak (India): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Silver Oak (India) hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Silver Oak (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,58 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,890 INR je Aktie erwirtschaftet.

