Silver Oak (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Silver Oak (India) hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,120 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,860 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver Oak (India) ein EPS von -3,080 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at