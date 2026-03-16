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16.03.2026 06:31:29
Silver One öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Silver One hat am 13.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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