Silver Pegasus Acquisition A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silver Pegasus Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at