Silver Pegasus Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at