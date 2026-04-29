Silver Plaza Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Silver Plaza Group hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,14 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver Plaza Group ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Silver Plaza Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at