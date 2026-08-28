Silver Plaza Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Silver Plaza Group präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at