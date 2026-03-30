Silver Plaza Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Silver Plaza Group gab am 28.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,49 Prozent zurück. Hier wurden 935,0 Millionen CNY gegenüber 968,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Silver Plaza Group ein EPS von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,22 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 5,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at