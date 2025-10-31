Silver Plaza Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silver Plaza Group hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,38 Milliarden CNY – eine Minderung von 2,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,42 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at