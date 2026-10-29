Silver Plaza Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Silver Plaza Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,37 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silver Plaza Group 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at