Silver Range Resources veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Silver Range Resources hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver Range Resources ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at