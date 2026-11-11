Silver Spike Acquisition legte Quartalsergebnis vor

Silver Spike Acquisition hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Silver Spike Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,77 Prozent auf 38,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at