Silver Spike Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Silver Spike Acquisition hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 43,6 Millionen USD – eine Minderung von 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 44,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at