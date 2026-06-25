Silver Storm Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silver Storm Mining veröffentlichte am 23.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Silver Storm Mining hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,030 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Silver Storm Mining ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at