Silver Tiger Metals: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Silver Tiger Metals lud am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at