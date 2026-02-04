Silver Touch Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silver Touch Technologies stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 8,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Silver Touch Technologies 4,15 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 963,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Silver Touch Technologies einen Umsatz von 743,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at