Silver Touch Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Silver Touch Technologies ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silver Touch Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 855,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 748,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at