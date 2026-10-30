Silver Valley Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Silver Valley Metals äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Silver Valley Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at