Silver X Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silver X Mining lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Silver X Mining mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 143,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at