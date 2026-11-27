Silver X Mining präsentierte am 26.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 14,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at