Silver47 Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Silver47 Exploration hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silver47 Exploration ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at