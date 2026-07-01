Silver47 Exploration stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Silver47 Exploration veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at