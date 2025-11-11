Silverback Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silverback Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1470,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at