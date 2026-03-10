Silverback Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silverback Therapeutics stellte am 09.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silverback Therapeutics ein EPS von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Silverback Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 28,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 67,56 Prozent verringert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,740 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Silverback Therapeutics 0,080 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 84,28 Millionen USD – eine Minderung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,15 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at