SilverBox A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SilverBox A hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at