SilverBox A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SilverBox A ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SilverBox A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at