SilverBox A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SilverBox A präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at