SilverBox A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SilverBox A hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte SilverBox A 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at