SilverBox Engaged Merger A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SilverBox Engaged Merger A hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SilverBox Engaged Merger A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 112,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 105,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,130 USD. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 398,26 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 391,49 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at