05.11.2025 06:31:28
SilverBox Engaged Merger A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
SilverBox Engaged Merger A äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 100,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 98,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
