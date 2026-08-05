SilverBox Engaged Merger A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SilverBox Engaged Merger A hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent auf 107,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at