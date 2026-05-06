SilverBox Engaged Merger A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SilverBox Engaged Merger A präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite standen 109,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at