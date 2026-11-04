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04.11.2026 06:31:28
SilverBox Engaged Merger A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SilverBox Engaged Merger A hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
SilverBox Engaged Merger A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat SilverBox Engaged Merger A im vergangenen Quartal 108,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SilverBox Engaged Merger A 100,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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