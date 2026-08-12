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12.08.2026 06:31:29
Silvercorp Metals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Silvercorp Metals präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,0 Millionen CAD – ein Plus von 70,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Silvercorp Metals 112,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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