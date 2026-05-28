Silvercorp Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Silvercorp Metals hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Silvercorp Metals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 202,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 87,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 605,54 Millionen CAD gegenüber 415,74 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at