Silvercrest Asset Management Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Silvercrest Asset Management Group A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at