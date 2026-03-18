18.03.2026 06:31:28

Silvercrest Asset Management Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Silvercrest Asset Management Group A ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Silvercrest Asset Management Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Silvercrest Asset Management Group A ein Ergebnis je Aktie von 0,170 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,0 Millionen USD – eine Minderung von 0,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 32,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,560 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 125,36 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 123,78 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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