Silverfish Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Silverfish Resources hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at