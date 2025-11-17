|
Silverline Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Silverline Technologies hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,65 INR, nach 0,010 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Silverline Technologies im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14257,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Silverline Technologies 7,0 Millionen INR umsetzen können.
