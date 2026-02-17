Silverline Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Silverline Technologies hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,060 INR je Aktie in den Büchern standen.

