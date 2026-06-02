Silverline Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Silverline Technologies lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,69 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Silverline Technologies ein EPS von 0,030 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 89,46 Prozent auf 34,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Silverline Technologies 322,6 Millionen INR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,250 INR. Im Vorjahr waren -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 503,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,04 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 337,09 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at