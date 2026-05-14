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14.05.2026 06:31:29
SilverSun Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SilverSun Technologies hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12706,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,73 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 13,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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