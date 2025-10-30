|
SilverSun Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SilverSun Technologies veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
SilverSun Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 2,73 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,2 Millionen USD umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD sowie einem Umsatz von 2,71 Milliarden USD in Aussicht erwartet.
