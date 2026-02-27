SilverSun Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SilverSun Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SilverSun Technologies 14,7 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,630 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SilverSun Technologies -0,110 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat SilverSun Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11931,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 56,87 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at