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11.11.2026 06:31:29
SilverSun Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SilverSun Technologies ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SilverSun Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 4,90 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,73 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,133 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,84 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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