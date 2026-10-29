Silverton Adventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Silverton Adventures hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at