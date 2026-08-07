Silverton Adventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Silverton Adventures lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,0 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 0,08 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,06 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at