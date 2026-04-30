SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS hat ein EPS von 0,08 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 560,7 Millionen CNY im Vergleich zu 584,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at